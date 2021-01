Rimessa al suo posto la panchina in piazzetta Kennedy

Buone notizie per i residenti della zona dinel rione Immacolata di Giovinazzo.La panchina rossa, spostata dalla Villa Comunale al momento del rifacimento dell'area, era stata divelta e rovesciata da vandali negli ultimi giorni del 2020, con grande indignazione da parte degli abitanti del quartiere.Nella giornata di ieri, 8 gennaio, operai inviati dall'hanno ripristinato lo stato del luoghi. La panchina è dunque tornata al suo posto e, come si può vedere dalla foto, è stata avvolta da nastro bianco e rosso per evitare che qualcuno vi si sedesse nelle prime ore dopo che era stato rafforzato il basamento in cemento a cui è ancorata.Ancora una volta abbiamo dovuto raccontare una pagina amara per la città di Giovinazzo, spesso in balìa notturna di gruppetti di giovani e giovanissimi pronti ad arrecare danno all'arredo urbano per quello che sostengono essere divertimento e che invece andrebbe trattato per quello che è: un reato contro il patrimonio.deve essere luogo di relax per gli adulti e svago per i bambini della zona e non teatro di azioni ignobili.Dall'Assessorato, intanto, fanno sapere che ancora una volta è stato il Comune ad intervenire, ma occorrerebbe maggiore collaborazione dei cittadini quando questi dovessero vedere qualcosa. C'è bisogno, insomma, di denunce alle forze dell'ordine, senza timori di sorta.Quella contro il vandalismo è una battaglia che si può vincere solo dimostrando di essere comunità.