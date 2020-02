Statale 16 bis, rifiuti nelle piazzole di sosta in territorio giovinazzese: chi pulisce?

Il problema si pone da mesi, anzi da anni. Lungo lasulle piazzole di sosta, sul ciglio della strada di tante complanari ci sono tanti rifiuti abbandonati. Accade nel territorio giovinazzese ma se ne possono trovare fino a Trani. Un vero schiaffo ai tentativi, più o meno riusciti, di fare turismo dalle nostre parti.Giovinazzo non si sottrae dunque alla triste regola e molti lettori ci hanno segnalato lo scempio sulle piazzole di sosta da(a cui si riferisce la foto): rifiuti di ogni genere abbandonati, dagli pneumatici di mezzi pesanti all'indifferenziato domestico, passando per plastica, vetro, scarti di lavorazioni edili e bustoni di potature di piante. Un problema serissimo, tanto da aver indotto laa stanziare fondi ad hoc per pulizia dell'agro e delle complanari.Periodicamente il Comune di Giovinazzo effettua interventi sulle piazzole (più ampio l'intervento nell'agro iniziato da poco), ma da diverse settimane quei bustoni (non sappiamo se accatastati) fanno bella mostra, prima e dopo le uscite della statale. Chi pulisce dunque?Una cartolina da voltastomaco che non fa bene all'immagine di una cittadina apprezzata per le sue bellezze, ma che è già più volte finita sui media nazionali per problemi legati alla gestione dei rifiuti.La piaga dell'abbandono selvaggio dei rifiuti dev'essere combattuta cona reprimere il fenomeno sino a stroncarlo. La pulizia periodico e qualche fototrappola sono deterrenti, ma le denunce penali e salatissime sanzione sembrano essere l'unica strada percorribile in questi casi.Torneremo ad occuparci della vicenda, capendo se e quando vi saranno stati interventi di rimozione. Per ora non ci resta che far appello al senso civico, davvero labile in molti cittadini, sperando non sia fiato...pardon, inchiostro sprecato.