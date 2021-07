Cartolina da Giovinazzo: rifiuti ed auto in sosta vietata a Ponente

Una serata apparentemente tranquilla, ma in cui non sono mancati inciviltà e menefreghismo.Lunedì 26 luglio, dopo le 22.00 (prima c'erano ancora gli agenti di Polizia Locale in servizio di pattugliamento), il lungomare Marina Italiana ha mostrato il suo peggior volto anche ai tanti turisti e visitatori che ormai, a fine luglio, quotidianamente si riversano sui nostri litorali.Spazzatura abbandonata in spiaggia dopo i consueti bivacchi (tanti erano autoctoni), cestini portarifiuti insufficienti a contenere tutto e situazioni al limite dello sgradevole. In più, come si vede in foto, si è aggiunto il parcheggio selvaggio all'imbocco del molo di sottovento, a completare una cartolina disarmante per bruttezza.E così, mentre coppie d'innamorati si scattavano foto davanti alle persiane aperte su cala Porto, a pochi passi Giovinazzo mostrava un suo volto che non vorremmo mai vedere. Ponente spesso, a sera, è terra di nessuno. Agli amministratori il compito di porvi rimedio.