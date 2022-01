Rifiuti nei pressi di un'isola ecologica: l'amarezza del sindaco di Giovinazzo

La foto è stata postata nella mattinata di ieri, 6 gennaio, sul profilo Facebook ufficiale del sindaco di Giovinazzo,Ritrae purtroppo un altro atto di inciviltà, questa volta perpetrato, nei pressi di un'isola ecologica: rifiuti conferibili nel Centro Comunale di Raccolta abbandonati per terra. Senza ritegno, senza scuse, dopo che il Comune aveva provveduto a ripulire l'area qualche giorno fa. Contenitori in legno, in plastica ed altro materiale è stato lasciato lì. In barba ad ogni regola ed ai tanti giovinazzesi che differenziano ogni giorno correttamente.A commentare l'accaduto proprio il sindaco di Giovinazzo attraverso il popolare social network: «L'isola ecologica fotografata stamattina (ieri, ndr), appena ieri (il 5 gennaio, ndr) è stata ripulita dai rifiuti lasciati per terra. Ironia della foto è che quell'isola dista solo qualche centinaio di metri dal Centro Comunale di Raccolta, dove l'idiota di turno avrebbe tranquillamente conferire tutto con ordine.Mi chiedo il perché di tanta stupidità e crudeltà?Perché se è vero che ci sono battaglie complesse da combattere - ha continuato Depalma - per tutelare i nostri territori (vedi questione inceneritore a Modugno), è altrettanto vero che ognuno di noi con i suoi comportamenti rispettosi, è fondamentale per migliorare la nostra vivibilità. Vi ho anche postato le isole ecologiche (sotto il nostro articolo) che stiamo cercando di farci finanziare tramite il nostro ARO e i fondi del PNRR per potenziare di più la raccolta differenziata sulla nostra costa e in posti particolari della nostra città.Ma tutto diventa inutile - è la considerazione amara - se i cittadini decidono di continuare a buttare tutto per terra, fregandosene del diritto di Giovinazzo ad essere amata e rispettata.Per questo mi chiedo, ma perché se gli altri la sanno rispettare e apprezzare, qualche giovinazzese continua ancora a fare l'idiota?», è stata l'amara considerazione finale di Depalma.