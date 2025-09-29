Rifiuti Giovinazzo, ancora preso di mira il cestino tra via Papa Giovanni XXIII e via Magenta

«Vi ringraziamo per il vostro report, ma la situazione non è affatto cambiata. Anzi, se vogliamo è peggiorata, così quasi tutte le sere».Sono arrabbiati i residenti del quartiere San Giuseppe, che vedono puntualmente rifiuti indifferenziati, domestici e non, abbandonati nei pressi del cestino per piccoli scarti posizionato traUn piccolo grande e soprattutto continuo atto di inciviltà perpetrato da qualcuno che vive nella zona e da alcuni avventori di pizzerie (i cartoni di pizza sono evidenti e lo scatto risale a domenica 28 settembre). Oppure - ed è questa la ricostruzione del vicinato - vi sarebbero bed & breakfast o affittacamere clandestini non registrati nel quartiere ed i titolari, non sapendo dove smaltire i rifiuti, ricorrerebbero a questi mezzucci.Da alcune verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, non abbiamo avuto riscontri immediati su questa versione, ma sarebbe opportuno che intervenga la Polizia Locale, in un senso e nell'altro, per comprendere quanto accade con sistematicità.Intanto in via Gelso, all'intersezione con via Pavone Griffi e vico dell'Aquila il cestino portarifiuti oggetti reiterato di abbandono di indifferenziato domestico è stato rimosso dall'amministrazione comunale.