Rifiuti abbandonati, spettacolo indegno in via Madonna degli Angeli

Vedere turisti stranieri schifati per tanta inciviltà è una pugnalata al cuore di chi ama Giovinazzo.Ancora una volta lo spettacolo indegno arriva daall'intersezione con via San Giuseppe, dove rifiuti indifferenziati ed organici domestici sono stati abbandonati nei pressi di un cestino portarifiuti.Essendo questa la terza segnalazione in pochi mesi, significa che in zona qualcuno ritiene che sia quello il modo di smaltire l'indifferenziato. La foto parla da sola.Continuiamo a chiedere agli amministratori ed alla Polizia Locale, ove possibile, di reprimere questi fenomeni di inciviltà che danneggiano l'immagine di uno dei luoghi più belli di Giovinazzo. Inutile sprecare inchiostro e parole, quelle le abbiamo finite da tempo.