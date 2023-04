Pasquetta incivile: nei portarifiuti della Villa Comunale abbandonato di tutto

Il maltempo non ha invogliato tanti a fare gite fuori porta e, men che meno, scampagnate nell'agro di Giovinazzo. Meglio riunirsi in casa, o in qualche garage di amici, per passare insieme una giornata all'insegna del buon cibo.Peccato che poi, qualcuno, il solito drappelli di incivili (e imbecilli) abbia pensato bene di lasciare nei pressi dei cestini portarifiuti qualsiasi tipo di avanzo:In foto la situazione alle 20.30 di lunedì 10 aprile all'incrocio tra via Daconto e piazza Garibaldi.Insomma il solito e desolante quadretto. E francamente siamo anche stanchi di dover raccontare episodi come questi, stanchi di dover chiedere agli amministratori di aumentare i controlli, stanchi di dover scrivere cose ovvie, che però ovvie non sono.Piccole barbarie quotidiane di cui pare davvero difficile liberarsi. Anche a Pasquetta.