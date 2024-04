Parcheggio selvaggio nell'area del Famila: una pessima abitudine

Nella nostra mini-inchiesta sui tanti comportamenti incivili o in disprezzo alle regole, questo passaggio intendiamo dedicarlo a quanto accade ogni venerdì mattinadi via Madre Teresa di Calcutta e via Molfetta.Spesso pieno, perché in moltissimi parcheggiano lì prima di recarsi al mercato settimanale in piazzale Salvo D'Acquisto, da diverso tempo è divenutoCapita sovente, infatti, che l'uscita su via Molfetta sia letteralmente invasa dalle auto, che arrivano ad ostruire il passaggio ad avventori e fornitori del supermercato.La Polizia Locale, dopo un altro nostro report, intervenne e per alcuni venerdì l'ordine era stato ripristinato. Non più così da un mesetto in qua. Ed oltre a questo fenomeno, si registra la costante violazione dei sensi di marcia all'interno dell'area. E questa volta i tanto bistrattati "giovani" non c'entrano come in altre occasioni: i trasgressori, li abbiamo visti più volte, sono persone "agée". Chi è senza peccato scagli dunque la prima pietra.