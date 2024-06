Ci risiamo: al venerdì caos nel piazzale del Famila

Ci risiamo!A distanza di due mesi dal nostro ultimo report ( leggi qui ), la situazione alnei pressi dell'area mercatale è diventata nuovamente insostenibile.Occupate, come si vede in foto, anche le uscite, con i mezzi che devono caricare e scaricare la merce spesso ostacolati.Una situazione segnalata a più riprese ma che sta diventando ingestibile ed appena la Polizia Locale si allontana, gli automobilisti indisciplinati ritornano a fare il loro comodo. E così proliferano parcheggi come quello in foto, mentre altri non tengono conto dei posti riservati a donne incinte e disabili, altri ancora prendono la parte terminale della pista ciclabile come un approdo sicuro. Per loro, non di certo per chi usa la bicicletta e si trova davanti mezzi parcheggiati.L'appello della nostra redazione è ancora una volta all'amministrazione comunale affinché si tornino a sanzionare i trasgressori. Incredibile quanto l'inciviltà dalle nostre parti sia parte integrante del vivere quotidiano di larghe fette della popolazione. Ed al rispetto delle regole, lo ripeteremo sino allo sfinimento, si ovvia solo in un modo con soggetti sordi agli appelli: colpendone le tasche. Si può fare, si deve fare.