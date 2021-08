I bizzarri parcheggi del sabato sera a Giovinazzo

Ce n'è per tutti i gusti. Ancora troppo pochi i controlli e le sanzioni dopo le 22.00

Bizzarri, al limite del creativo, certamente al di fuori del codice della strada e con il comun denominatore di non essere quasi mai sanzionati.Sono i parcheggi del sabato sera a Giovinazzo,Posteggi sulla rampa dei disabili, auto con due ruote sui marciapiedi, sino alla geniale sosta lungo la greenway, presa per cordolo di un marciapiede.In sostanza, dopo le 22.00, ogni posto nei fine settimana è occupato e così alcuni, invece di parcheggiare un po' più lontano, preferiscono fare di testa loro. Il risultato è spesso mortificante per il decoro, ma quando si toccano i diritti dei disabili (che ci hanno anche scritto) allora la faccenda diviene particolarmente odiosa.Si spera che fino alla fine di settembre ci possano essere correttivi nei controlli della Polizia Locale, peraltro più serrati rispetto ad un recente passato, ma ancora insufficienti a frenare fenomeni di malcostume che abbiamo riscontrato essere diffusi.