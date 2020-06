Levante violata ancora

8 foto Rifiuti a Levante - 29 giugno 2020

La storiella del «saremo un'umanità migliore dopo il Covid» non era altro che un auspicio di qualche sognatore. La realtà è decisamente peggiore e questa "libertà" ritrovata pare invece averci fatto molto male.Il report odierno, breve viaggio nell'inciviltà collettiva, anche dei più giovani, ci (ri)porta adove nella serata di ieri, 29 giugno, davanti ad un tramonto da cartolina che solo Giovinazzo e pochi altri posti possono regalare ai visitatori, abbiamo immortalato i rifiuti che galleggiano da qualche giorno sotto la passerella.La zona più bella di Giovinazzo, dove il mare in alcune giornate è ancora azzurro nonostante si trovi di fatto nell'area portuale, raccoglie quel che da ogni parte della costa arriva in acqua:che ingoia e poi restituisce, vomitandoci la nostra stupidità e pochezza.Preveniamo le considerazioni dei commentatori seriali: la pulizia sotto la passerella viene periodicamente effettuata (o almeno così era fino a poco prima dello scoppio della pandemia) dalle associazioni del mare, sotto il controllo ed il coordinamento del Comune. Ma non basta, evidentemente.In, poi, il bivacco di gruppi di ragazzi hanno prodotto quello che vedrete nelle altre foto: bustoni di indifferenziato smaltiti vicino ai portarifiuti,Ed al mattino, ieri mattina non una settimana prima, erano passate le squadre di operatori ecologici a pulire i "ricordini" di chi aveva preso Giovinazzo per la pattumiera di casa la domenica sera.Di chi dunque la colpa? Dei controlli mitra in mano che non ci sono dietro ogni singolo cittadino? Dei bivacchi anch'essi incontrollati? Dei figlioli che i genitori lasciano liberissimi di fare e disfare? Dei silenzi complici di chi vede e non si intromette? O semplicemente specchio di una società, soprattutto meridionale, in cui l'idiosincrasia alle regole è talmente radicata che la regola diventa la trasgressione?Luoghi comuni o amare verità difficili da digerire?Nella nostra galleria il documento fotografico di quanto riportatoci.