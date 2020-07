Bidone arrugginito abbandonato a Levante

Fa bella mostra di sé, si fa per dire, da quasi una settimana. Un, probabilmente un contenitore di olii, è stato abbandonato sulla costa di Levante, non lontano dal luogo dove qualche tempo fa fu rinvenuto un frigorifero. Siamo nella zona del camping e nei pressi di un noto ristorante.Non ci sono state negli scorsi giorni correnti tali da farlo finire sulla nostra costa attraverso i marosi, pertanto il fusto arrugginito o è stato portato in quel luogo da qualcuno oppure è presente da molto, ma nessuno se ne era accorto prima. Quanto tempo fa è difficile dirlo, ma resta l'ennesimo segno di pesante inciviltà diffusa.La segnalazione è di una lettrice, indignata per il continuo verificarsi di episodi di questo genere. Noi, come sempre, segnaliamo alle autorità competenti affinché venga recuperato e rimosso da quel luogo e non rischi di inquinare o peggio di far male a qualche bagnante.