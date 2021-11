Nessuno sa, nessuno ha visto.Eppure quel portarifiuti all'angolo tranel quartiere Sant'Agostino, è sempre più spesso il luogo in cui vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Un altro esempio lo si è avuto domenica 14 novembre, quando qualcuno ha pensato bene di lasciarein plastica. Senza ritegno, senza vergogna, senza contattare il servizio di raccolta ingombranti.Non sappiamo se ci sono telecamere, ma la Polizia Locale potrebbe risalire agli autori dell'ennesimo gesto di inciviltà nella zona. Potrebbero anche essere residenti.Hai voglia a ricevere premi come Comune Riciclone: quella soglia del 70-72% di differenziata a Giovinazzo non sarà mai superata se continuiamo ad avere nella comunità gente convinta di potersene infischiare di ogni regola. Non li riguarda, non li tocca.Multe salatissime li toccherebbero eccome. Agire, dunque, indagare e scovare i responsabili che comprendono, con ogni evidenza, solo quando vengono toccati nelle tasche.