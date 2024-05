Ennesima vergogna in via Madonna degli Angeli

Se ne avevamo scritto lo scorso 15 aprile e torniamo a scriverne a meno di un mese di distanza, vuol dire che inc'è un problema e che la Polizia Locale e gli amministratori devono farsene carico.Sistematicamente,presente all'intersezione traa due passi da piazza San Salvatore, una delle zone più suggestive del centro storico. Lo ripetiamo per l'ennesima volta: i cestini portarifiuti possono ospitare piccoli rifiuti, non di certo sacchi dell'indifferenziato.All'interno di quello fotografatoc'erano bottiglie di birra, si intravedevano contenitori in plastica e cartoni per il sale. Un fritto misto che andrebbe sanzionato senza esitazioni perché gli episodi sono ripetuti ed è evidente che ci siano in zona residenti che non effettuano la raccolta differenziata. Cittadini giovinazzesi che abbiamo incontrato ci hanno detto: «Ci mortifichiamo vedendo tutto questo. Cerchiamo di tenere Giovinazzo come una bomboniera, ma non tutti evidentemente ne hanno a cuore le sorti».Qualcosa di simile avviene da almeno un paio d'anni all'intersezione tra via Daconto e via Sindolfi, ai piedi del cavalcaferrovia, ed in piazza Garibaldi, lato scuola "San Giovanni Bosco".