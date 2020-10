Discarica sulla provinciale per Bitonto: LE FOTO shock

Neanche le foto che pubblicheremo, e di cui ringraziamo un attento lettore, rendono l'idea dello scempio perpetrato in tanti anni lungo la provinciale 88 che corre da Giovinazzo a Bitonto, in una sorta di complanare non lontana dal distributore di carburanti IP.In quel luogo, a pochissimi metri da coltivazioni, giacciono scarti diUn vero piccolo grande disastro ambientale a cui speriamo le istituzioni giovinazzesi e quelle metropolitane vogliano mettere fine. L'intero tratto di quella provinciale è un monumento all'inciviltà, ununo schiaffo ben assestato a tutte le velleità di fare turismo, anche culturale.L'unica cultura che traspare è invece quella dell'illegalità, poiché è del tutto evidente che a trasportare in quei luoghi tutto quel materiale non siano solo privati, ma dipendenti di ditte senza scrupoli. A tal proposito una domanda è lecito porla alle forze dell'ordine: a quando un controllo a tappeto delle varie società che operano soprattutto nel settore edile, al fine di individuare responsabilità e, se vi saranno riscontri,Sotto il nostro articolo le foto dello scandalo.