Cha squallore nelle stradine tra via Piano e via Morula

Ancora scempio legato ai rifiuti ed all'inciviltà a Giovinazzo. La segnalazione ci arriva questa volta dalla stradina che collega via Piano a via Morula, a due passi da piazzetta Spinelli ma soprattutto a poche decine di metri da piazza Vittorio Emanuele II, il salotto della città.Bustone di indifferenziato, ma soprattutto urine ed escrementi canini che i residenti ci dicono essere realtà quotidiana e l'olezzo non può purtroppo essere fotografato.L'auspicio è che gli amministratori intervengano (ma già in estate, all'alba, ci sono pulizie con cadenza bisettimanale) e che i cittadini e le cittadine vigilino su eventuali altri atti di inciviltà e denuncino.