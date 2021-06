Depalma vieta vendita bevande alcooliche in vetro o lattine alluminio dopo le 21.00

Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha firmato l'ordinanza con la quale dispone che a partire da domani, 28 giugno, e fino al 19 settembre 2021, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio sul territorio comunale di Giovinazzo per tutti i pubblici esercizi operanti nel territorio di Giovinazzo, compresi gli esercizi di vendita tramite distributori automatici "H24".Il divieto è esteso anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del territorio comunale, alle associazioni e ai soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi nel territorio comunale, nonché a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito sull'intero territorio comunale.Le violazioni prevedono sanzioni amministrative fino a 500 euro. In caso di reiterazione della violazione, scatterà la sospensione dell'attività economica per un periodo di 3 giorni.