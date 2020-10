Tutto pronto per il Giro d'Italia a Giovinazzo. Oggi la frazione che si conclude a Vieste

LA CLASSIFICA GENERALE PARZIALE

L'attesissimo giorno è arrivato. Giovinazzo questa mattina si sveglierà colorata di rosa perdi questa anomala edizione 2020 del Giro d'Italia, la gara a tappe più amata dagli italiani e quella più prestigiosa con il Tour de France, quest'anno inevitabilmente segnata dall'emergenza sanitaria in corso.Partenza da piazza Vittorio Emanuele II fissatama sin dalle 9.30 inizierà la lunga attesa di appassionati e non, con l'animazione che accompagnerà gli spettatori fino all'ora in cui sarà dato il via. Si accede all'area con mascherina e nella zona limitrofa alla partenza solo con pass.Il cuore di tanti giovinazzesi e di moltissimi italiani batterà per, lo squalo messinese amico personale del sindaco Tommaso Depalma, che per l'occasione ha invitato anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a presenziare.I favori del pronostico, in questa frazione lungache unirà idealmente due perle della costa adriatica pugliese,, sembrano essere dalla parte dei passisti, con buone chance per alcuni velocisti (il francese Arnaud Dèmare cercherà il poker nella kermesse dopo aver battuto ieri, sul traguardo di Brindisi, Peter Sagan) e con uno strappo nel finale che potrebbe riservare qualche colpo di coda degli uomini che puntano alla maglia rosa. Difficile, ma possibile.Il gruppone partirà dunque da piazza Vittorio Emanuele II, le cui arterie d'accesso saranno chiuse dalle 9.30 del mattino. Per chi avesse voglia di seguire le fasi di partenza, l'agorà giovinazzese sarà raggiungibile a piedi. Poi il plotone sfilerà sula Ponente, per imboccare quindi la ex strada statale 16 Adriatica in direzione Molfetta dove è fissato il chilometro zero della tappa odierna. Passaggi suggestivi anche a Bisceglie, Trani e Barletta, prima di arrampicarsi verso lo sperone d'Italia.Le autorità locali invitano il pubblico a distribuirsi lungo il percorso in maniera da evitare assembramenti e comunque ad indossare mascherine correttamente. Diversi i controlli di Carabinieri, Polizia e Polizia Locale predisposti lungo il tracciato di gara.Diretta su Rai 2 dalle 14.25 e su Eurosport 2 dalle 12.25.1. João ALMEIDA (POR)DECEUNINCK - QUICK - STEP24:48:292 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA (ESP)BAHRAIN - MCLAREN24:49:12+00:433 Wilco KELDERMAN (NED)TEAM SUNWEB24:49:17+00:484 Harm VANHOUCKE (BEL)LOTTO SOUDAL24:49:28+00:595 Vincenzo NIBALI (ITA)TREK - SEGAFREDO24:49:30+01:016 Domenico POZZOVIVO (ITA)NTT PRO CYCLING24:49:34+ 01:057 Jakob FUGLSANG (DEN)ASTANA PRO TEAM24:49:48+01:198 Steven KRUIJSWIJK (NED)JUMBO - VISMA24:49:50+ 01:219 Patrick KONRAD (AUT)BORA - HANSGROHE24:49:55+ 01:2610 Rafal MAJKA (POL)BORA - HANSGROHE24:50:01+ 01:32