IL VIDEO della partenza del Giro d'Italia da Giovinazzo

Social Video 3 minuti Giro d'Italia 2020, la partenza della tappa Giovinazzo-Vieste

Pronti, via. Ore 11.30, partenza daa Giovinazzo per la carovana rosa, che ha già toccato Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta.Tanto l'entusiasmo della gente, moltissimi, quasi tutti con le mascherine. Il Giro d'Italia si è rivelato una grande festa, nonostante il Covid, nonostante tutto.Molti gli appassionati che si sono affacciati per le strade della perla del basso versante adriatico e tra di essi la maggior parte ha preferito sostare nei pressi dell'area mercatale, da dove i corridori si sono mossi per le formalità del riconoscimento pre-gara. Entusiasmo a mille e grande partecipazione della gente.Nel video di Antonio Lopopolo gli istanti della partenza.