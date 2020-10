All'inglese Dowsett la tappa Giovinazzo-Vieste del Giro d'Italia

L'ingleseha vinto in fuga solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia 2020, che ha preso il viaIl britannico della Israel Start-Up Nation ha staccato nel variegato finale i cinque compagni di fuga (Puccio, Ravanelli, Rosskopf, Brandle e Holmes) ed ha così conquistato la prima vittoria nella corsa rosa in questa anomala edizione, seconda in assoluto dopo il successo a Saltara nel Giro 2013. Dietro di lui l'italiano Salvatore Puccio.della Deceuninck Quick-Step rimane in maglia rosa. Non vi sono stati scossoni alla classifica generale, con l'italiano Vincenzo Nibali ancora quinto in classifica staccato di 1'01 dalla vetta, pronto a dire la sua sin dalla tappa appenninica di domani, 11 ottobre, quando i ciclisti affronteranno un dislivello di 4.000 metri complessivi, nella frazione che li porterà da San Salvo, nel sud dell'Abruzzo, alla località montana di Roccaraso.