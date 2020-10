Il Giro d'Italia a Giovinazzo: TUTTE LE FOTO

116 foto Giro d'Italia 2020

Se ne è andata la carovana rosa, lasciando la sua scia di gioia ed entusiasmo tra la gente di Giovinazzo. Alle 11.33 la partenza da piazza Vittorio Emanuele II, dopo il mini-corteo storico organizzato dalla locale Pro Loco, dopo la sfilata di campioni di ieri e di oggi, dopo la grande festa collettiva.Noi eravamo presenti, nonostante le restrizioni ed un sistema diMa la nostra professionalità non può essere messa in discussione e quindi c'eravamo, come ci siamo ogni giorno. Giuseppe Dalbis in piazza Vittorio Emanuele II nonostante tutto, Nicola Palmiotto e Marzia Morva sul lungomare di Ponente, Gianluca Battista e Gabriella Serrone appena prima del km zero sulla ex statale 16 adriatica verso Molfetta.Nei nostri scatti il piacere, se vorrete, di rivivere quelle emozioni e di raccontarle a chi non c'era.