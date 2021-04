Tommaso Colamaria responsabile delle nazionali

è il nuovodi hockey pista.La notizia è stata diffusa nel corso della puntata del 22 marzo di, il video magazine settimanale sull'hockey pista italiano condotto dadell'ufficio stampa federale.Solo un mese prima laaveva comunicato che l'ex allenatore biancoverde Massimo Giudice avrebbe sostituito proprio Colamaria alla guida della nazionale Under 17. Il presidenteaveva dichiarato: «Ho ritenuto utile per il futuro delle squadre azzurre operare, dopo molto tempo, un cambio in grado di dare un ulteriore impulso verso obiettivi ancora più ambiziosi».A dimostrazione che non si trattasse di una bocciatura, dopo il titolo europeo del 2014 e gli ottimi piazzamenti conquistati dall'insediamento nel lontano 2011, è arrivata poi la notizia dell'incarico manageriale affidatogli. E così il giovinazzese, allenatore dell'HRC Monza dal 2013, torna a coprire un incarico dirigenziale in FISR come quando smise di giocare.Nel corso della puntata di "Hockey Talkin'"giornalista de Il Tirreno ha dichiarato che scelta più azzeccata non avrebbe potuto esserci. Tommaso Colamaria ha invece garantito che in questo nuovo corso si lavorerà in stretta collaborazione con Massimo Giudice e con il nuovo tecnico della nazionale senior Alessandro Bertolucci, in continuità con l'importante lavoro svolto negli anni addietro.