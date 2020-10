Titoli e podi per l'Iris nella Specialità Gold

Doppio titolo per la Abbadessa, argento per Brunetta. Finali nazionale in Piemonte

Il weekend molisano dellasi conclude con un bilancio ampiamente positivo in occasione del campionato di Specialità Gold per la zona tecnica 5, disputatosi il 17 e 18 ottobre a Campobasso.Al Pala Vazzieri parterre che presenta ginnaste provenienti da Campania, Molise,, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra le Junior 2-3 brilla la fantastica doppietta della bisceglieseche si porta a casa il titolo Interregionale al cerchio () ripetendosi alle clavette con unche vale, inoltre, il migliore punteggio di specialità a livello nazionale. Bene ancheLa ginnasta bitontina è medaglia d'argento alla fune (), mentre al nastro chiude con il sesto posto finale (). Buoni piazzamenti tra le Senior quelli ottenuti dache alla palla centra il settimo posto (), mentre alle clavette l'atleta nativa di Bitonto chiude in sesta posizione con il punteggio diPer(clavette e cerchio) e(fune) si aprono le porte della finali nazionali, previste dal 6 all'8 novembre in quel di Cantalupa (Torino).