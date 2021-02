Stasera c'è Cittadella-Cosenza. Il quarto uomo è Illuzzi di Giovinazzo

La serie B torna in campo questa sera, 9 febbraio, per un turno infrasettimanale. Alle 19.00 si affronteranno al "Tombolato" Cittadella e Cosenza, in un match valido per la 3ª giornata di ritorno. Quarto ufficiale di gara sarà il giovinazzesePrimo arbitro sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina, mentre gli assistenti di linea saranno Andrea Tardino e Thomas Ruggieri.Per Illuzzi si tratta dell'undicesima uscita stagionale nel ruolo di quarto uomo: è successo 9 volte in cadetteria (l'ultima sabato scorso in Cremonese-Pisa 2-1) ed una in seria A (era il 18 ottobre 2020 ed il derby Bologna-Sassuolo finì 3-4).Alla partita di questa sera, le due formazioni arrivano confortate da due buone prestazioni nell'ultimo turno, quando il Cittadella è riuscito a rimontare 3 gol a Brescia ed il Cosenza ha impattato per 1-1 in casa contro la quotata Spal. Obiettivi differenti per le due compagini, con i veneti pronti a rafforzare la permanenza tra le primissime e ad agganciare il secondo posto valido per la promozione diretta, mentre i lupi della Sila cercheranno di lasciare la zona playout.Diretta tv e streaming sulla app di DAZN.