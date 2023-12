Squadra Iris in partenza per Ginnastica in Festa 2023

In pedana per il campionato individuale Silver LE, scenderanno le atlete Belgiovine (A4) e Silvestris (J2)

Sarà la Fiera di Rimini, come di consueto, ad ospitare la tanto attesaa cui le nostre ginnaste silver prenderanno parte da oggi al 10 dicembre, accompagnate dai tecniciDurante la grande manifestazione ginnica si susseguiranno le finali nazionali dei vari campionati Silver, disputati in regione negli scorsi mesi, e sarà una bella occasione di crescita sportiva e personale per tutte le ginnaste partecipanti.In pedana per il campionato individuale Silver LE scenderanno le biscegliesi(A4), che si esibirà con palla e clavette, e(J2), che presenterà gli esercizi con clavette e nastro.Mentre, nella categoria LD del, l'Iris schiererà la sua squadra composta dalle biscegliesi(corpo libero),(fune),(cerchio),(clavette) e la molfettese(palla), che affronteranno poi anche la gara individuale nelle rispettive categorie.