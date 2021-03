Serie A1: Iris a Fabriano per chiudere in bellezza la regular season

Terza ed ultima tappa della regular season per il campionato nazionale di ginnastica ritmica che oggi e domani vedrà l'tra le protagoniste al Pala Guerrieri di Fabriano.Momento decisivo della stagione con la kermesse in terra marchigiana che decreterà i nomi delle squadre che accederanno allache assegnerà il titolo italiano in quel di Torino il prossimo 24 aprile.Ma non solo, la gara sancirà anche le tre retrocessioni dalla serie A1 alla A2, oltre agli altri verdetti delle categorie minori., attualmente, quinta in classifica e vogliosa di chiudere bene il campionato nazionale confermando quanto di buono fatto nelle due tappe precedenti.All'evento, organizzato dalla Ginnastica Faber, l'Iris si presenta con il quintetto formato dalla capitana. Tecnici accompagnatori saranno:Il programma prende il via oggi dalle ore 18.15 sarà il turno della serie A1, in diretta streaming sempre sulla pagina della FGI ed in quella Youtube.