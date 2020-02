Serie A1, buon nono posto per l’Iris ad Eboli

Si cercavano conferme alla vigilia e le conferme sono arrivate in casain occasione della seconda prova della regular season dei campionati nazionali di serie A1, disputati sabato al PalaSele di Eboli.In terra campana la compagine pugliese propone in pedana una performance di livello, dimostrando di aver lavorato molto nell'arco di tempo trascorso tra le due prove.ottiene unalla fune,al cerchio un, mentre al nastro chiude con unalle clavette chiude con unconche alla palla si porta a casa unche ottiene il punteggio complessivo diche le vale il nono posto finale nella classifica di tappa. Ad Eboli vittoria per la Ginnastica Fabriano (97.200), davanti a Udinese (93.900) e Motto Viareggio (89.150). Classifica generale che vede la Ginnastica Ritmica Iris in ottava posizione con 30 punti in coabitazione con l'Eurogymnica Torino.«Abbiamo dato tutto quello che avevamo - esordisce la direttrice tecnica- complimenti alle nostre ragazze perché non era facile confermarsi su certi livelli, senza dimenticare che questa per noi è la prima esperienza in Serie A1. L'obiettivo non cambia, vogliamo salvarci facendolo attraverso buone prestazioni che ci facciano crescere a livello individuale e di squadra».Terza prova che avrà luogo a Desio il prossimo 29 febbraio. Un passaggio importante per capire le dinamiche di classifica prima del termine della regular season.