Salernitana-Spezia per i playoff. Illuzzi è quarto uomo

Si gioca questa sera, 31 luglio, alle ore 21.00, l'ultima giornata di serie B. All'Arechi di Salerno saranno di frontein una gara in cui il quarto uomo sarà il giovinazzeseAd arbitrare il match sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Michele Grossi di Frosinone e Robert Avalos di Legnano.torna a ricoprire il ruolo di quarto uomo in cadetteria a distanza di una settimana esatta dall'ultima volta. Si trattava sempre di una sfida all'Arechi ed in quella occasione prevalse l'Empoli per 4-2 sui granata padroni di casa.ha diretto l'ultimo match stagionale in B lunedì 27 luglio: ad Empoli, il Cosenza si era imposto per 5-1. Per lui probabile qualche designazione per i playoff promozione, quegli stessi che i ragazzi di mister Giampiero Ventura intendono raggiungere con un successo questa sera. Dall'altra parte c'è uno Spezia già qualificato agli spareggi che decreteranno la terza promossa dopo Benevento e Crotone, ma che è ancora in cerca del miglior piazzamento possibile.