Rimontona dell'Emmebi sul campo del Mola: sotto 2-0 vince 2-3

Ribaltone. Incredibile se si pensa a quello che si è visto nel primo tempo e nella parte iniziale del secondo, dominato in lungo e in largo dalla Just Mola, ma legittimo se si osserva alla reazione dei biancoverdi, in gol con un doppio(suo il gol-vittoria) e la rete diAd Adelfia, nel nono turno del girone A di serie C2, il primo tempo non ha un padrone, le compagini si alternano a condurre il gioco sprecando davanti ai portieri. Il match si gioca sul filo del nervosismo tra una parata di Mezzina (tra i pali al posto di De Liso, indisponibile) e falli tattici. A sbloccare lo 0-0 al quale sembrava destinata la prima frazione, ci pensano i padroni di casa abili ad approfittare di un buco difensivo. Dunque, 1-0, duplice fischio e team al riposo negli spogliatoi.I biancoverdi tornano in campo con un altro piglio, costruendo tanto, ma senza trovare la rete. Ne approfitta il Mola trovando il 2-0.incoraggia i suoi a non lasciarsi andare: i biancoverdi dimezzano con Palermo (2-1), lesto a centro area a realizzare. Da ora in poi l'Emmebi non cede più il pallino del gioco epareggia la contesa: 2-2. A 5 minuti dal triplice fischio è il solitoa firmare la rimonta, appostato sul secondo palo spinge in porta il 2-3 definitivo.Ottima la reazione dei giovinazzesi del presidenteche riescono a ribaltare un match che sembrava indirizzata a finire tra le mani del, tornano a sorridere conquistando la quinta vittoria stagionale. Sabato 11 dicembre al PalaPansini arriverà l', fischio di inizio fissato alle ore 16.00.