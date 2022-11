Rimonta Emmebi, l'Eraclio cede: la decide Grosso. Finisce 6-5

La gara fra l'e l'Eraclio C5 va alla formazione di casa, che soffre per metà partita ma capovolge la situazione con un secondo tempo di grande intensità: finisceal termine di una altalena di vere emozioni. Sino a ieri, i biancoverdi non avevano mai fatto punti. Ci sono riusciti con una rimonta.Nel quarto turno del girone A di serie C2, i padroni di casa, ancora all'asciutto di punti e reduci da ben tre sconfitte consecutive, si presentano sul parquet di gioco con la vecchia guardia per provare ad invertire la rotta, ma gli ospiti dell'intramontabile Ricco passano al primo affondo: 0-1. I biancoverdi non ci stanno e trovano il pari con(1-1), ma l'Eraclio fa 1-2. Palla al centro eimpatta (2-2), poi i soliti minuti di black-out portano gli ospiti sul doppio vantaggio: 2-4.Si torna in campo e dopo la strigliata di misteraccorcia il gap su assist di Grosso: 3-4. Ma l'Eraclio non sta a guardare e ristabilisce le distanze col gol del 3-5. Dopo un propizio time out, che serve a resettare le idee ai locali,imbuca come un postino sul secondo palo (4-5), mentrela mette sotto il sette (5-5), completando la rimonta.para un tiro libero, poi èa far impazzire il PalaPansini con un gran gol da fuori area, per ilfinale.Prima vittoria stagionale, dunque, per il club del presidenteche scaccia i fantasmi di un opaco inizio di torneo e lascia l'ultimo posto del girone. Adesso, però, bisogna dare continuità ai risultati a partire da sabato 5 novembre quando i giovinazzesi saranno impegnati in casa dell'alle ore 16.00.