Regata dei Gonfaloni: a Giovinazzo vincono Vasto e Taranto

Giornata infernale da un punto di vista atmosferico, quella che ha fatto da cornice alla 18ª edizione dellache quest'anno, a causa del Covid, assegnava anche ilkermese giunta alla sua quindicesima stagioneIntense, come sempre accade nella voga, le sfide in cala Porto, con i due equipaggi giovinazzesi che hanno forse dato il meglio nel pomeriggio. Alla fine il successo in campo maschile è andato ai rodatissimi vogatori dellacapaci di precedere la squadra dell'Terzi gli inossidabili Remuri Brindisi, formazione storica della voga a dieci remi in Puglia.Per i biancoverdi una buonissima prova nella regata di casa, valida quale meeting nazionale delche ha quindi assegnato lo scudetto agli abruzzesi.In campo femminile la vittoria ed il tricolore sono andati invece alle ragazze dedecisamente sopra le avversarie.riprova di una stagione difficile, di ripartenza dopo il fermo obbligato del Covid e di ricostruzione, come hanno più volte sottolineato il presidente Peppino Cervone ed il ds Francesco Cervone.Sugli altri due gradini del podio le vogatrici della Ciurma Vasto e le altre ioniche della squadra della Città di Taranto.I vertici regionali del CSI hanno dato appuntamento ai presenti all'anno prossimo, sperando che l'edizione 2022 possa tornare a disputarsi in notturna (i 42° di ieri sono stati una prova davvero ardua da superare per tutti) con adeguato sostegno alla famiglia Cervone, a cui si deve il merito innegabile di continuare a far vivere a Giovinazzo uno sport di nicchia che sa però regalare forti emozioni.