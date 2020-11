Quartetto Iris in pedana per l’Individuale Gold Junior- Senior

Terzo appuntamento consecutivo con le gare per la, di scena oggi al Palasport "Giovanni Paolo II" di Pescara in occasione della Zona Tecnica 5 del campionato IndividualeIn occasione dell'evento organizzato dalla compagine dell'Armonia D'Abruzzo, i tecnici accompagnatorischiereranno in pedana quattro ginnaste.Tra le Junior 1 (2007) scenderanno in pedana(Modugno) e(Molfetta), mentre nella categoria Junior 3 (2005) sarà il turno di(Giovinazzo) e(Barletta).