Pazza rimonta del Defender Giovinazzo: da 0-3 a 3-3 con il Pescara

Al PalaPansini succede l'incredibile. Unmai domo pareggiaal fotofinish con unche ha nell'esperienza dei suoi uomini la qualità migliore.La vice capolista, di scena in Puglia nel ventiduesimo turno del girone A di serie A2 Elite, va sullo 0-3 con le reti di Liviero, Rodriguez e Baiocchi, ma si fa rimontare dai padroni di casa che impattano la gara a 27 secondi dall'ultima sirena. I biancoverdi del presidentela riprendono cone con la doppietta di, trovando un punto prezioso e insperato, il sesto ics stagionale.È la squadra con il maggior numero di pareggi (6), assieme a New Taranto e Polisportiva Futura. I biancoverdi, a quattro turni dal termine, restano ottavi, a -10 dal quinto posto, l'ultimo utile per la post-season.Bernardo, con Sosa in tribuna, inizia con La Notte, Marolla (Pio), Palumbo, Divanei e Mejuto, mentre Palusci replica con Mazzocchetti, Masi, Coco Schmitt, Morgado e Rodriguez. I primi minuti del match mostrano due compagini abbottonate e solo al 9' un rimpallo consente fortunosamente a Schmitt di liberare al tiroper lo 0-1. Ci prova Divanei per tre volte consecutive da fuori a scardinare invano la difesa abruzzese.È Morgado, due minuti dopo, direttamente da rimessa laterale, a pescareche insacca lo 0-2. Al 13' Marrazzo apre in profondità perche sfodera lo 0-3. Reazione tardiva dei padroni di casa che al 17' recuperano sull'1-3 grazie a una palla contesa da Marolla (Alessandro) che appoggia a Palumbo bravo a superare Mazzocchetti e mandare tutti temporaneamente negli spogliatoi.La ripresa non regala particolari emozioni tranne per una punizione ben studiata da Divanei che non trova all'appuntamento Difonzo sul secondo palo. Con oltre 7' ancora da giocare mister Bernardo prova la carta Difonzo power play a riprendere il Pescara e il laterale argentino, al termine di un'azione insistita, viene atterrato in area:si incarica di trasformare il penalty decretato dai direttori di gara per il 2-3.Si infiamma il match e gli ospiti rispondono inserendo Calderolli come portiere di movimento, ma non riescono a sfondare. Resistono gli uomini di casa nonostante l'espulsione diretta di Palumbo a 4' dal termine, riproponendosi ancora con il power play e con 27 secondi da disputare insaccano il pari finale con un'azione concitata risolta in area da. Finisce 3-3.«Siamo partiti male nel primo tempo, subendo subito un passivo pesante - ha detto Bernardo -, poi, però,nella parte secondaria del primo tempo nella quale abbiamo ripreso le redini del gioco ed è stato molto importante segnare l'1-3 prima della fine del primo tempo». Tutt'altra storia al rientro dagli spogliatoi: «È stata una partita molto più combattuta - ha detto ancora -, nella quale abbiamo comunque dimostrato di riprendere il risultato e penso che, alla fine, sia venuto fuoricontro un avversario di altissimo valore».La formazione biancoverde è sempre ottava, a quattro turni dalla fine della stagione regolare: «- ha concluso mister Bernardo -. Dobbiamo giocare al massimo e racimolare quanti più punti possibili, questo lo sappiamo bene».