Parte bene l’Iris nella prima gara di serie A1

Buona la prima per lache chiude al quinto posto in classifica all'esordio nel campionato italiano di serie A1 edizione 2022. Nel Palasport di Cuneo c'è la giusta adrenalina con il meglio della ginnastica italiana pronta a confrontarsi per portare a casa il titolo italiano.Le stesse sensazioni presenti nel quintetto Iris guidato da. Buona la performance dialle clavette (26.050), così comeal nastro (25.850),al cerchio (23.350) ealla palla (32.900) con la formazione completata dache ha ottenuto un quinto posto finale con il punteggio complessivo di. Vittoria di tappa per la Raffaello Motto Viareggio (115.950), davanti a Fabriano seconda (114.450), terzo gradino del podio per San Giorgio 79 Desio (113.950).Da lunedì si guarda a Bari, prossimo approdo del campionato Italia che sbarca in Puglia per un weekend indimenticabile il 5 e 6 marzo.