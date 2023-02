Parte bene il campionato di A1 per la Ginnastica Ritmica Iris

Parte con il piglio giusto il campionato di serie A1 per lache chiude in settima posizione la prima prova, disputata il 18 e 19 al palazzetto dello sport di Cuneo.La compagine pugliese ha visto scendere in pedanache ha ottenuto un 24.900 al cerchio, seguita dal 27.700 dialla palla,alle clavette totalizza un 29.400, chiusura conche all'esordio con l'Iris al nastro ottiene un 28.250.che ha chiuso la sua performance con un settimo posto finale totalizzando un punteggio complessivo di. Vittoria di tappa per la Ginnastica Fabriano (127.450), secondo posto per l'Udinese (122.800), terzo gradino del podio per la Raffaello Motto (120.800).Prossimo appuntamento quello datato 4 marzo con la seconda prova prevista in quel di Ancona.Un risultato di notevole importanza per quel che concerne l'Iris, guidata in terra piemontese dal tecnico accompagnatorecon la presenza del vice presidente, considerando il rinnovamento del team e l'inserimento di nuove atlete che non potranno che migliorare il loro modo di approcciarsi in pedana affinando le conoscenze con l'ambiente.