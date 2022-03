Palermo 5 gol: l'Emmebi Futsal passeggia a San Severo

A San Severo, sul rettangolo di gioco dell'Audax ultimo in classifica, il protagonista assoluto è stato il pivot: 5 gol, l'unico biancoverde a segnare una cinquina nella storia del club giovinazzese. Mai, prima d'ora, un giovinazzese aveva fatto tanto in serie C2. Risultato: 1-7. In gol (due volte) pure De Palma.Turnover forzato per mister, presentatosi nella trasferta a San Severo contro l'Audax con 9 unità. Dopo una manciata di secondimette subito le cose in chiaro siglando lo 0-1, mentre sono continue le sortite offensive degli ospiti che puntuali raddoppiano con(0-2). Il San Severo tenta la reazione dimezzando lo svantaggio ma rimarrà l'unico squillo. Dopo tante occasioni sprecate,prima del thè si fa trovare pronto a spingere in rete il gol dell'1-3.Il secondo tempo inizia come è finito il primo, Emmebi in gol conper l'1-4. Neanche il tempo di rimettersi a posto e biancoverdi tornano ad esultare per il gol di, tripletta e 5-1. Solo il Giovinazzo in campo, tante le occasioni da gol non concretizzate tra cui l'eurogol solo sfiorato da Piscitelli, fermato dalla traversa. Mezzina tra i pali non corre nessun pericolo econ due azioni solitarie in fotocopia segna sesto e settimo gol, cinquina,e triplice fischio.Palermo ieri sera era incontenibile, ha rubato la scena a molti, ma il presidentepuò esultare per l'ottima prestazione di chi ha un minutaggio più basso. Sabato 26 marzo alle ore 16.00 ci sarà lo stop del torneo, ma l'sarà impegnato nel big-match a Foggia per il recupero della 17esima giornata.