6 foto Oltre 250 bambini all'evento di Carnevale della Bruno Soccer School

È stato il campo sportivo intitolato a Raffaele de Pergola, lo scorso 3 febbraio, ad ospitare la nona edizione dell'evento di carnevale organizzato dall'associazione, il cui fondatore, l'ex calciatore professionista, è il responsabile dell'accademia in cui crescono i futuri talenti in tenera età.L'evento organizzato dal club, che continua a sfornare giovanissimi calciatori, ha visto la partecipazione dimascherati che hanno prima sfilato, accompagnati dalla musica dal vivo, e poi si sono sfidati in campo, sul prato artificiale del rinnovato campo sportivo giovinazzese, in alcune mini partite sotto lo sguardo dei tanti genitori, parenti e amici sulle tribune. Molto gradita è stata la presenza dell'assessore allo Sport del comune di Giovinazzo,L'assessore, che ha preso il microfono per un breve intervento, si è ampiamente complimentata con la societàsia per l'organizzazione che ha visto, il clima sereno, l'atmosfera festosa e divertente che si è creata, sia per la professionalità del responsabile Bruno: il tecnico, con un passato calcistico da professionista - ha conquistato la serie B a Frosinone -, è impegnato in iniziative per lo sport e per i più piccoli con il suo staff che lo segue in ogni suo progetto.«È un piacere vedere il nostro campo sportivo impegnato con tanti bambini che giocano e si divertono: l'ambiente dello sport deve essere questo», queste alcune delle sue parole. Non ci resta che aspettare il prossimo grande evento che sicuramente arriverà a breve, basta rimanere sintonizzati sulle pagine social del club.