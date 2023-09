Nona piazza per la squadra Iris al Trofeo Coni

Una bella soddisfazione arriva dalla costa ionica della Basilicata, più precisamente dalla pedana del villaggio di Metaponto.Qui, infatti, le atlete, accompagnate in questa esperienza dalla tecnica, si classificano al nono posto con il punteggio totale di, portando a termine le due esecuzioni previste dal loro programma, quella di squadra al corpo libero e quella di coppia con i cerchi.Quella appena vissuta dalle ginnaste dell'Iris, che hanno rappresentato la nostra regione nella grande manifestazione nazionale del, è indubbiamente un'esperienza di grande crescita agonistica così come umana e personale.Le atlete biscegliesi, tutte nate tra il 2009 e il 2012, si sono confrontate con le loro coetanee provenienti da tutte le regioni d'Italia, con cui hanno condiviso non solo la pedana, ma anche le loro giornate all'interno del villaggio.