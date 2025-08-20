Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A

, originario di Giovinazzo, con grande orgoglio è stato promosso arbitro di pallavolo nella prossima, uno dei sette nominativi degli ufficiali di gara arrivati al traguardo apicale. Trasferitosi a Torre a Mare, quartiere a sud di Bari, lavora come strumentista di sala operatoria.33 anni, ha iniziato a calcare i campi da gioco in veste arbitrale all'età di appena 18 anni, dimostrando fin da subito impegno, serietà e grande passione. A 24 anni ha raggiunto la serie B, dove ha fischiato ogni fine settimana per dieci stagioni. Durante il suo percorso, ha collezionato importanti esperienze nel ruolo nazionale: ha infatti arbitrato le finali nazionali under 15 in Liguria nel 2021, le finali nazionali under 17 a Monza nel 2022 e le finali nazionali under 19 ad Agropoli nel 2023.In questa stagione, in cui ha ricoperto anche il ruolo di designatore regionale degli ufficiali di gara per la, supportando e guidando con passione tutti gli arbitri del territorio e diventando per molti un punto di riferimento, è stato protagonista come primo arbitro dellae di importanti sfide play-off. In estate, dopo una militanza neldegli arbitri italiani, è stato, su oltre 500 arbitri di tutt'Italia, ad arrivare in serie A.La promozione in serie A rappresenta un riconoscimento prestigioso, frutto di anni di impegno e di dedizione alla pallavolo. Martini, con più di 10 anni di carriera arbitrale vissuta sempre ai massimi livelli, è oggi uno dei sette arbitri delnella massima serie, portando con sé l'orgoglio di Giovinazzo e della regione.