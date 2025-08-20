Maurizio Martini
Maurizio Martini
Volley

Maurizio Martini promosso arbitro di pallavolo di serie A

33 anni, di Giovinazzo, è uno dei sette fischietti italiani promossi nella massima serie di volley maschile e femminile

Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025
Maurizio Martini, originario di Giovinazzo, con grande orgoglio è stato promosso arbitro di pallavolo nella prossima serie A maschile e femminile italiana, uno dei sette nominativi degli ufficiali di gara arrivati al traguardo apicale. Trasferitosi a Torre a Mare, quartiere a sud di Bari, lavora come strumentista di sala operatoria.

33 anni, ha iniziato a calcare i campi da gioco in veste arbitrale all'età di appena 18 anni, dimostrando fin da subito impegno, serietà e grande passione. A 24 anni ha raggiunto la serie B, dove ha fischiato ogni fine settimana per dieci stagioni. Durante il suo percorso, ha collezionato importanti esperienze nel ruolo nazionale: ha infatti arbitrato le finali nazionali under 15 in Liguria nel 2021, le finali nazionali under 17 a Monza nel 2022 e le finali nazionali under 19 ad Agropoli nel 2023.

In questa stagione, in cui ha ricoperto anche il ruolo di designatore regionale degli ufficiali di gara per la Fipav Puglia, supportando e guidando con passione tutti gli arbitri del territorio e diventando per molti un punto di riferimento, è stato protagonista come primo arbitro della finale di Coppa Italia di serie B e di importanti sfide play-off. In estate, dopo una militanza nel Gruppo 1 Top degli arbitri italiani, è stato uno dei 7 fischietti, su oltre 500 arbitri di tutt'Italia, ad arrivare in serie A.

La promozione in serie A rappresenta un riconoscimento prestigioso, frutto di anni di impegno e di dedizione alla pallavolo. Martini, con più di 10 anni di carriera arbitrale vissuta sempre ai massimi livelli, è oggi uno dei sette arbitri del CR Puglia nella massima serie, portando con sé l'orgoglio di Giovinazzo e della regione.
  • Maurizio Martini
Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
20 agosto 2025 Festa Patronale, stasera in piazza si celebrano i rosoni di Puglia
Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
20 agosto 2025 Lotteria Festa Patronale Giovinazzo: i biglietti vincenti
Altri contenuti a tema
Arbitri pugliesi in evidenza al Trofeo delle Regioni Arbitri pugliesi in evidenza al Trofeo delle Regioni A dirigere gli incontri della manifestazione umbra anche il giovinazzese Maurizio Martini
Pallavolo, un arbitro giovinazzese in serie B. È Maurizio Martini Pallavolo, un arbitro giovinazzese in serie B. È Maurizio Martini Giusto riconoscimento all'impegno ed alla serietà professionale maturata dal 2011
Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
19 agosto 2025 Festa patronale, si celebra la memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma
Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
19 agosto 2025 Rientro del Manto della Madonna: LE FOTO
Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese "
19 agosto 2025 Open day per il nuovo corso della Scuola di Musica "Filippo Cortese"
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta "
19 agosto 2025 Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta"
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
18 agosto 2025 Giovinazzo con gli occhi a Maria SS di Corsignano: il racconto e le FOTO
Il lunedì "della Madonna ": il programma completo a Giovinazzo
18 agosto 2025 Il lunedì "della Madonna": il programma completo a Giovinazzo
È morto Nino Degennaro, storico direttore dell'Hotel Riva del Sole
18 agosto 2025 È morto Nino Degennaro, storico direttore dell'Hotel Riva del Sole
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.