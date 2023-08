Marzella fa il bis con i colori del Defender Giovinazzo C5

È ancora impressa nella mente dei tifosi biancoverdi la corsa piena di gioia cheha sprigionato dopo la rete realizzata nella gara interna contro il Regalbuto della scorsa stagione.È quell'entusiasmo coinvolgente il punto di partenza che ha spinto ila voler ancora nelle proprie fila il laterale classe '91 che ha dimostrato di essere un elemento di assoluta affidabilità nei momenti difficili e di allenarsi sempre con serietà aspettando tranquillamente il suo momento per farsi trovare pronto.Ma ilsi prospetta lungo e anche la grinta e l'agonismo che Marzella non ha mai lesinato sul rettangolo di gioco torneranno sempre utili nell'economia del gioco dei giovinazzesi. La soddisfazione del biondo calcettista per il suo secondo anno consecutivo con la casacca biancoverde emerge dalle sue dichiarazioni: «Sono onorato della fiducia accordatami dalla società».«Con il presidentee il direttore sportivo- prosegue - è stato sufficiente uno sguardo per capire che da entrambe le parti c'era la volontà di continuare insieme. Spero di continuare il percorso di crescita personale e di farmi trovare pronto quando arriverà il mio momento. Lo dico sempre: il mio sangue è biancoverde e per me».Il club aspetta Marzella anche per quest'anno con la sua voglia di ritagliarsi i suoi spazi nel lungo percorso del secondo campionato nazionale sapendo sin da ora che uno come lui