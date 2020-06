Lecce-Milan: Illuzzi stasera è il quarto uomo

Ritmi serrati anche per gli arbitri, costretti anch'essi a fare gli straordinari.Dopo aver diretto sabato pomeriggio Trapani-Frosinone (0-0), sua dodicesima uscita stagionale in cadetteria, il giovinazzesesarà quarto uomo inmatch dell'ottava giornata di ritorno di serie A, in programma questa sera, alle 19.30, al Via del Mare.Illuzzi coadiuverà l'esperto primo arbitro, Paolo Valeri, e gli assistenti di linea Giorgio Peretti e Stefano Liberti. Al VAR ci saranno Daniele Doveri e Valentino Fiorito.Il fischietto giovinazzese torna a far parte di una sestina della massima serie, ruolo che avrebbe dovuto ricoprire in Torino-Parma, gara poi rinviata per l'emergenza Covid il 23 febbraio scorso e recuperata sabato 20 giugno.