La Polisportiva Juvenatium organizza il primo torneo di tennis tavolo

Si terrà i prossimi 15 e 16 giugno il. Ad organizzarlo la, che sta cercando di portare nella cittadina adriatica la grande passione per il "ping pong", una disciplina amatissima nell'estremo Oriente.«Vieni a sfidare i tuoi amici e dimostra le tue abilità! - scrivono dal gruppo guidato dal presidente Gaetano Dagostino - Polisportiva Juvenatium inaugura il suo primo torneo di tennis tavolo, aperto a tutti gli appassionati di ogni livello. Che tu sia un principiante o un veterano, c'è un posto per te! Ti aspettiamo il 15 e 16 giugno presso la palestra della scuola Papa Giovanni XXIII».L'idea è quella di far crescere un folto vivaio di giocatori giovani di tennis tavolo e iniziare a giocare campionati di livello regionale. Un passo alla volta, la Polisportiva Juvenatium - che nell'occasione ha inoltrato richiesta di patrocinio del Comune - si sta ponendo come centro di aggregazione e non è difficile vedere luci accesi anche anche a tarda sera nella palestra. Non solo Parco Scianatico, l'associazione sportiva giovinazzese vuole diventare squadra e cerca di scovare talenti che vogliano portare avanti una passione che in altre città viciniore è già realtà consolidata. La quota di partecipazione è di appena 6 euro.Per info si possono contattare i numeri 328 8729451 - 331 6028929