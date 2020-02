La Netium Giovinazzo è campione regionale di nuoto di fondo

Grandi soddisfazioni per lache domenica 9 febbraio si è laureata società campione regionale di nuoto di fondo. Il programma delle gare si è svolto nella piscina di Bitonto. Presenti nella città dell'olio, nove atleti della società giovinazzese, che si sono disimpegnati sulle distanze dei 3 e dei 5 chilometri.Nel team affidato alle sapienti cure dei tecnicic'è grande soddisfazione per i risultati raggiunti e per gli ottimi riscontri cronometrici.tra i cadetti,tra gli juniores enella categoria ragazzi hanno superato la concorrenza, dimostrandosi le migliori in Puglia. Secondo posto per Vanessa Lafronza tra i seniores, così come è accaduto per Emanuela Lafranceschina. Stesso piazzamento per Manuela Zucaro tra gli Juniores.Nella categoria ragazzi si registrano i bronzi di Mariacarla Lampedecchia e Gabriele Di Dato, mentre quarta per un soffio è arrivata Ilaria Tedeschi.Ma il programma della Netium non si esaurisce solo ai Seniores ed alle promesse. Si intende infatti educare al nuoto le giovanissime generazioni che hanno assaporato il brivido della prima gara in quel di Ruvo di Puglia, anche in quel caso con ottimi riscontri.Un risultato di squadra reso possibile grazie al lavoro dei tecnici