La giovinazzese Marinella Falca eletta nel direttivo del CONI Puglia

«È una notizia che ci riempie di orgoglio perchéha rappresentato Giovinazzo e l'Italia nel mondo. Siamo sicuri che, così come è stata una grande atleta, sarà anche una grandissima dirigente del CONI. E le diciamo che Giovinazzo farà sempre il tifo per lei, qualunque cosa faccia».Queste le parole del sindaco,, dopo l'elezione nel direttivo del, l'atleta giovinazzese di ginnastica ritmica , medaglia di argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e vincitrice di prestigiosi titoli sportivi in tutto il mondo.