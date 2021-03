Marinella Falca nella Giunta Coni Puglia: «Metterò a disposizione tutte le mie risorse»

Qualche giorno fa abbiamo appreso una notizia che da amanti dello sport ci ha lusingati:ginnasta giovinazzese, nata a Terlizzi il 1° maggio 1986, farà parte della Giunta del Coni Puglia per il periodo 2021-24. Subito il Sindaco Tommaso Depalma si era complimentato con lei anche attraverso i media locali.La nomina di rappresentate degli atleti nel secondo mandato del presidente Angelo Giliberto, giunge esattamente a venti anni di distanza dall'esordio in nazionale della Falca, che avvenne ai Campionati Europei del 2001. Ed è il giusto riconoscimento per chi ha vinto la medaglia d'argento nel concorso a squadre alle Olimpiadi di Atene nel 2004, un titolo iridato a squadre nella specialità 3 cerchi e 4 clavette ai Campionati Mondiali di Baku, in Azerbaijan. Palmares davvero ricco, quella della nostra atleta, che vanta altri 5 argenti e due bronzi mondiali tra le edizioni di Budapest 2003, Baku 2005 e Patrasso 2007. Ad arricchire il bottino conquistato da Marinella Falca, amatissima nella sua Giovinazzo, vi sono anche 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi ai Campionati Europei.Il nostro giornale a qualche giorno dalla nomina ha sentito la nostra Falca che emozionata come dopo un oro ha raccontato:Insieme al rieletto Angelo Giliberto presidente del CONI Puglia 2021-24 e a Marinella Falca (atleti), entrano in giunta Vito Tisci (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Antonio Pellegrino (Federazione Italiana Golf), Giuseppe Lassandro(Federazione Italiana Badminton), Giovanni Laterza (Federazione Italiana Kick Boxing), Serafina Grandolfo (Centro Sportivo Italiano) e Francesca Rondinone (Tecnici).