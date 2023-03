La Ginnastica Ritmica Iris saluta la serie A1

Si chiude con l'undicesimo posto di tappa ed il decimo in classifica generale, il percorso in serie A1 dellache torna nella seconda categoria nazionale a partire dalla prossima stagione.Epilogo sfortunato per le ragazze guidate dai tecniciche al Palasport di Desio ottengono un punteggio complessivo diin virtù dei risultati ottenuti daal cerchio (),alla pallaalle clavette () eal nastroUndicesimo posto finale per le pugliesi che portano a casa, pochi per poter centrare quantomeno il nono posto in classifica generale che sarebbe valsa la permanenza in A1. Dopo quattro anni si interrompe l'esperienza nella massima categoria per il sodalizio presieduto daUn periodo importante per tutto l'ambiente, capace di organizzare in grande stile una tappa di campionato nella passata stagione in quel di Bari, oltre a creare un movimento di assoluto valore sia a livello tecnico che di serbatoio per le nuova aspiranti ginnaste.Da qui si riparte con lo stesso entusiasmo e la passione di sempre per provare a ritornare a festeggiare una promozione nel futuro prossimo.