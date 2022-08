4 foto La Bruno Soccer sforna atleti. Gioele, Schiavone e Perrino gli ultimi gioielli

Il tempo passa… ma le tradizioni sportive sembrano non cambiare mai. Il prossimo 5 settembre, infatti, partirà la nona stagione per lache si è preparata durante l'estate per offrire una nuova ed entusiasmante annata fra le sedi sportive di Giovinazzo, al centro Margaret, e Bitonto, al centro Bellavista.Il sodalizio diesprime tutto il suo orgoglio, inoltre, per i risultati raggiunti in quest'ultimo anno dalla propria scuola calcio. In particolare, forte è la soddisfazione nel vedere i propri atleti spiccare il volo trasferendosi nei vivai professionistici:al Bari,alla Fidelis Andria eal Foggia, mentregià nell'orbita dei galletti, ha firmato addirittura il precontratto da professionista con il Bari in serie B.Inoltre ci sono stati altri atleti che sono monitorati non soltanto dal Bari, ma anche dache continueranno a seguire la loro formazione grazie alla collaborazione con mister Bruno. «L'obiettivo di questa nuova stagione - spiega - sarà quello di migliorare sempre più in modo tale da garantire a tutti i bambini, ragazzi e senior un percorso di divertimento, ma soprattutto di formazione. La scuola calcio, per noi, significa scuola e insegnamento di tutti i fondamentali».Confermatissimo, poi, il progettoper i bimbi di 3 anni. «Siamo gli unici a credere in questo grande progetto che avvicina i bambini al mondo del calcio - prosegue Bruno -. Saremo una scuola calcio che aiuta tutti a migliorare e a divertirsi, senza trascurare nessuno, perché la nostra vittoria vera. Ancora più importante, poi, sarà il lavoro sui senior, un progetto che include la salute, il divertimento e una programmazione professionale».Mister Bruno, con oltre 150 partite in serie C1 trae che ora continua a lavorare per rendere più confortevole la la casa biancorossa, fiero della sua realtà garantisce una stagione piacevole dove si sente migliorato e grazie alla collaborazione con ladarà vita ad un intenso percorso di formazione che darà la possibilità ai suoi ragazzi, i più meritevoli, di sperare in un salto di qualità nel mondo del calcio.Mister Bruno, infine, attende anche la fine dei lavori delper poter presentare il suo progetto che parlerà di calcio vero per tutti i ragazzi. «Vorrei portare a Giovinazzo la mia esperienza acquisita in anni da calciatore e ora da allenatore. Amo fare calcio nella giusta maniera,».