La Bruno Soccer a scuola dall'Invicta Matera, affiliata alla Juventus

Ancora una straordinaria esperienza calcistica per i ragazzi della. 5 di loro, infatti, grazie alla sinergia sempre più importante con la società amica, affiliata alla, hanno partecipato ancora una volta ad una seduta di allenamento importante ed impegnativa.Una seduta di allenamento basata sulla metodologia del settore giovanile della Juventus avvenuta sotto l'attenta visione di, non un nome a caso, ma il responsabile della supervisione delle diversesparse sul territorio nazionale, ma anche osservatore ed head coach bianconero. Un'altra grande opportunità per dare visibilità ai giovani calciatori dellaed alla società che punta molto in questo settore.«I miei ragazzi si sono divertiti tantissimo ricevendo tantissimi apprezzamenti sul loro livello di preparazione tecnico, motorio e anche di professionalità», gonfia il petto, il responsabile tecnico, presente alla seduta di allenamento svolta grazie alla collaborazione con la, una scuola calcio d'élite, che primeggia in Basilicata, che da vicino ha potuto emozionarsi vedendo i propri ragazzini ben figurare.«Continueremo questo percorso», è la promessa diche continuerà a dare visibilità ai suoi ragazzi: l'ex calciatore punta molto in questo settore e vuole apprendere, migliorarsi e diventare sempre piùcome scuola calcio dell'area metropolitana di Bari.