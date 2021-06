L'Italia si gioca il primo posto nel girone: Giovinazzo ci crede

Giovinazzo ha iniziato a fare il conto alla rovescia che la separa dalle 18.00, orario in cui inizierà la sfida tra, valevole per l'ultimo turno del girone A di Euro 2020 (diretta Sky Sport e Rai 1).Dopo i successi netti controche si affronteranno alla medesima ora a Baku, gli Azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini tenteranno di conquistare il primo posto nel raggruppamento controe compagni, per poi volare a Wembley per l'ottavo di finale contro la seconda del girone C, probabilmente una tra Ucraina ed Austria.I tanti sportivi giovinazzesi sono in fermento da questa mattina e si augurano di poter assistere ad un'altra prestazione maiuscola della formazione italiana. Nei bar, al mare, in piazza, senza distinzioni di età si discuteva del match di questo pomeriggio, mentre tantissimi tricolori sono spuntati ai balconi delle case, omaggio agli Azzurri del pallone e, si spera, ad una nazione che lotta da un anno e mezzo contro un morbo cattivo.L'auspicio è che, se l'Italia dovesse battere anche i gallesi (basterebbe un pari, in realtà) ci possano essere festeggiamenti contenuti, ricordando che siamo ancora in emergenza sanitaria.