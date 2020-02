L'Iris torna in Campania per il campionato di C

Tutto pronto in casaper prender parte alla seconda prova del campionato di serie C, zona tecnica 5, previsto per domani al PalaSele di Eboli, dove appena una settimana fa le pugliesi hanno gareggiato per il campionato di serie A1.In terra campana, all'evento organizzato dall'Evoluzione Danza di Angri, saranno ventuno le compagini presenti ai nastri di partenza. A partire dalle ore 10.00, i tecnici accompagnatorischiereranno in pedana(2005),(2008),(2004) e(2007).L'obiettivo è quello di dare continuità a quanto di buono fatto in occasione della prima prova e magari alzare l'asticella prestazionale per progredire nella crescita generale del gruppo.